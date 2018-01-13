Ди Каприо вновь сыграет в фильме Тарантино, - СМИ
13 января, 2018, 00:44
Американский актер Леонардо Ди Каприо вновь сыграет у режиссера Квентина Тарантино
Об этом сообщает Variety со ссылкой на источники.
В девятой картине Тарантино действие разворачивается в 1969 году. В ленте, вероятно, будет присутствовать сцена убийства актрисы Шэрон Тейт и ее четырех друзей членами секты Чарльза Мэнсона.
По имеющимся данным, Ди Каприо сыграет старого безработного актера. На роль Тейт рассматривают кандидатуру звезды "Отряда самоубийц" Марго Робби. Утверждается, что в картине могут сняться Том Круз и Аль Пачино.
Для Ди Каприо это будет первый фильм после "Выжившего" (2016), который принес ему премию "Оскар", и вторая совместная работа с Тарантино после "Джанго освобожденного" (2012).
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