Ди Каприо вновь сыграет в фильме Тарантино, - СМИ

13 января, 2018, 00:44

Американский актер Леонардо Ди Каприо вновь сыграет у режиссера Квентина Тарантино

Об этом сообщает Variety со ссылкой на источники.

В девятой картине Тарантино действие разворачивается в 1969 году. В ленте, вероятно, будет присутствовать сцена убийства актрисы Шэрон Тейт и ее четырех друзей членами секты Чарльза Мэнсона.

По имеющимся данным, Ди Каприо сыграет старого безработного актера. На роль Тейт рассматривают кандидатуру звезды "Отряда самоубийц" Марго Робби. Утверждается, что в картине могут сняться Том Круз и Аль Пачино.

Для Ди Каприо это будет первый фильм после "Выжившего" (2016), который принес ему премию "Оскар", и вторая совместная работа с Тарантино после "Джанго освобожденного" (2012).