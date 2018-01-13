 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Ди Каприо вновь сыграет в фильме Тарантино, - СМИ

Американский актер Леонардо Ди Каприо вновь сыграет у режиссера Квентина Тарантино

Об этом сообщает Variety со ссылкой на источники.

В девятой картине Тарантино действие разворачивается в 1969 году. В ленте, вероятно, будет присутствовать сцена убийства актрисы Шэрон Тейт и ее четырех друзей членами секты Чарльза Мэнсона.

По имеющимся данным, Ди Каприо сыграет старого безработного актера. На роль Тейт рассматривают кандидатуру звезды "Отряда самоубийц" Марго Робби. Утверждается, что в картине могут сняться Том Круз и Аль Пачино.

Для Ди Каприо это будет первый фильм после "Выжившего" (2016), который принес ему премию "Оскар", и вторая совместная работа с Тарантино после "Джанго освобожденного" (2012).

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 января, 2018 суббота

12 января, 2018 пятница

больше новостей

13 января, 2018 суббота

12 января, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать