Более 50 стран Африки потребовали от Трампа извинений за "грязные дыры"

13 января, 2018, 12:38

На фоне оскорбительных высказываний президента США Дональда Трампа о выходцах из "грязных дыр" 54 африканских государства потребовали от него извинений

Об этом говорится в заявлении представителей миссии Африканского союза в США, передает DW.

Как сообщается, они "чрезвычайно поражены возмутительными, расистскими и ксенофобскими замечаниями президента Соединенных Штатов".

Кроме того, представители миссии выразили обеспокоенность по поводу нарастающей тенденции к "оскорблениям в адрес людей африканского происхождения и всего африканского континента".

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что Трамп назвал страны Африки, а также Гаити и Сальвадор "грязными дырами" .

"Зачем нам все эти люди из Африки? Эти страны - грязные дыры. Нам нужно больше людей из Норвегии", - сказал он во время закрытой части переговоров по поводу миграционного законодательства с участием конгрессменов.

Сам же Трамп опроверг использование в этом контексте любых грубых слов.