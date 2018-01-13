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Boeing разработал грузовой беспилотник

Американская корпорация Boeing представила прототип грузового беспилотника с вертикальным взлетом и посадкой (CAV)

Об этом сообщает ЦТС.

Силовой агрегат аппарата, спроектированного и построенного менее чем за три месяца, питается от электрической батареи и может перевозить груз весом до 500 фунтов (около 228 килограммов).

"Наш новый прототип CAV предоставляет новые возможности для автономной доставки грузов, логистики и других транспортных приложений", - сообщил Стив Нордлунд, вице-президент Boeing HorizonX, подразделения, который разработал CAV.

По словам разработчика, первый прототип будет использоваться для отработки фирменной технологии автономного управления.

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