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Арестованный директор одесского лагеря для детей "Виктория" объявил голодовку

Петрос Саркисян на скамье подсудимых
Приморский районный суд города Одессы продлил еще на 60 дней арест директора одесского лагеря для детей "Виктория" Петроса Саркисяна без права внесения залога

В ответ мужчина заявил, что с него хотят сделать "козла отпущения" и объявил голодовку протеста, передает Пушкинская.net.

На заседании суда, которое завершилось поздно вечером в пятницу, 12 января 2018 года, Саркисян заявил, что на него хотят "повесить" всю ответственность за трагедию. При этом своей вины он не признает.

"В 16-м и 17 годах я неоднократно обращался в инстанции по поводу заключения договоров (пожарной охраны - ред.). Обращался в департамент образования, но ответ был один: "Они не находятся у нас на балансе и мы не имеем права". подходил в УКС (управление капитального строительства - ред.), но были проблемы со строительством, все спешили, поскольку ехал гарант (Петр Порошенко - ред), и в этой спешке произошли нарушения.Но итог вышел плачевным. Я понимаю, легче меня посадить, чем дойти до правды. Я требую справедливости и правды ", - заявил Саркисян .

После этого судья Роман Гончаров около часа провел в совещательной комнате. Он вернулся и сообщил, что домашний арест является нецелесообразным, поскольку названные прокурором риски не отпали, а доводы защиты о невиновности Саркисяна нуждаются в проверке. Суд продлил содержание под стражей для директора лагеря на 60 суток без права внесения залога.

В ответ Саркисян заявил, что объявляет голодовку. По его словам, судья является ангажированным и выступает в его деле "инструментом беззакония". Во всем, что произошло в "Виктории", он обвиняет управления капитального строительства и департамент образования Одесского горсовета.

  • Напомним, в ночь с 15 на 16 сентября в муниципальном детском лагере «Виктория» в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка, где отдыхали участники городского танцевального ансамбля "Адель".
  • В результате пожара погибли трое детей, еще двое были госпитализированы.
  • Суд арестовал на 2 месяца директора лагеря Петроса Саркисяна и ответственную за пожарную безопасность старшую воспитательницу Наталью Янчик, которую позже взяли на поруки.
  • Как заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, из-за неработающей пожарной сигнализации спасатели ГСЧС узнали о пожаре в одесском детском лагере «Виктория» только на 45-й минуте трагедии.
  • Кроме того, пожарный водоем в "Виктории" оказался пустым, а пожарный гидрант - неработающим.
  • Согласно техническому акту ГСЧС, пожар возник из-за неисправного кипятильник в комнате, где жила воспитательница Егорова.
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