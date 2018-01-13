Арестованный директор одесского лагеря для детей "Виктория" объявил голодовку

13 января, 2018, 16:15

Приморский районный суд города Одессы продлил еще на 60 дней арест директора одесского лагеря для детей "Виктория" Петроса Саркисяна без права внесения залога

В ответ мужчина заявил, что с него хотят сделать "козла отпущения" и объявил голодовку протеста, передает Пушкинская.net.

На заседании суда, которое завершилось поздно вечером в пятницу, 12 января 2018 года, Саркисян заявил, что на него хотят "повесить" всю ответственность за трагедию. При этом своей вины он не признает.

"В 16-м и 17 годах я неоднократно обращался в инстанции по поводу заключения договоров (пожарной охраны - ред.). Обращался в департамент образования, но ответ был один: "Они не находятся у нас на балансе и мы не имеем права". подходил в УКС (управление капитального строительства - ред.), но были проблемы со строительством, все спешили, поскольку ехал гарант (Петр Порошенко - ред), и в этой спешке произошли нарушения.Но итог вышел плачевным. Я понимаю, легче меня посадить, чем дойти до правды. Я требую справедливости и правды ", - заявил Саркисян .

После этого судья Роман Гончаров около часа провел в совещательной комнате. Он вернулся и сообщил, что домашний арест является нецелесообразным, поскольку названные прокурором риски не отпали, а доводы защиты о невиновности Саркисяна нуждаются в проверке. Суд продлил содержание под стражей для директора лагеря на 60 суток без права внесения залога.

В ответ Саркисян заявил, что объявляет голодовку. По его словам, судья является ангажированным и выступает в его деле "инструментом беззакония". Во всем, что произошло в "Виктории", он обвиняет управления капитального строительства и департамент образования Одесского горсовета.

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