Арестованный директор одесского лагеря для детей "Виктория" объявил голодовку
В ответ мужчина заявил, что с него хотят сделать "козла отпущения" и объявил голодовку протеста, передает Пушкинская.net.
На заседании суда, которое завершилось поздно вечером в пятницу, 12 января 2018 года, Саркисян заявил, что на него хотят "повесить" всю ответственность за трагедию. При этом своей вины он не признает.
"В 16-м и 17 годах я неоднократно обращался в инстанции по поводу заключения договоров (пожарной охраны - ред.). Обращался в департамент образования, но ответ был один: "Они не находятся у нас на балансе и мы не имеем права". подходил в УКС (управление капитального строительства - ред.), но были проблемы со строительством, все спешили, поскольку ехал гарант (Петр Порошенко - ред), и в этой спешке произошли нарушения.Но итог вышел плачевным. Я понимаю, легче меня посадить, чем дойти до правды. Я требую справедливости и правды ", - заявил Саркисян .
После этого судья Роман Гончаров около часа провел в совещательной комнате. Он вернулся и сообщил, что домашний арест является нецелесообразным, поскольку названные прокурором риски не отпали, а доводы защиты о невиновности Саркисяна нуждаются в проверке. Суд продлил содержание под стражей для директора лагеря на 60 суток без права внесения залога.
В ответ Саркисян заявил, что объявляет голодовку. По его словам, судья является ангажированным и выступает в его деле "инструментом беззакония". Во всем, что произошло в "Виктории", он обвиняет управления капитального строительства и департамент образования Одесского горсовета.
- Напомним, в ночь с 15 на 16 сентября в муниципальном детском лагере «Виктория» в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка, где отдыхали участники городского танцевального ансамбля "Адель".
- В результате пожара погибли трое детей, еще двое были госпитализированы.
- Суд арестовал на 2 месяца директора лагеря Петроса Саркисяна и ответственную за пожарную безопасность старшую воспитательницу Наталью Янчик, которую позже взяли на поруки.
- Как заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, из-за неработающей пожарной сигнализации спасатели ГСЧС узнали о пожаре в одесском детском лагере «Виктория» только на 45-й минуте трагедии.
- Кроме того, пожарный водоем в "Виктории" оказался пустым, а пожарный гидрант - неработающим.
- Согласно техническому акту ГСЧС, пожар возник из-за неисправного кипятильник в комнате, где жила воспитательница Егорова.
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