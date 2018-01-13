Администрация Трампа берет курс на расширение ядерного потенциала США
Об этом сообщает издание The Huffington Post, которое опубликовало проект Обзора конфигурации ядерных сил США 2018 года.
В документе предлагается модернизировать ядерную триаду, включающую стратегическую авиацию, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы.
Также объявлено о планах по модернизации некоторых маломощных ракет на подводных лодках и возвращению "крылатой ракеты с ядерной боеголовкой".
The Huffington Post отмечает, что в докладе ставка делается на разработку нового, так называемого "ядерного оружия малой мощности" - боеголовок с меньшей взрывной силой.
"Логика тех, кто настаивает на разработке меньших ядерных зарядов, заключается в том, что наша нынешнее ядерное оружие является слишком большим и имеет слишком высокий летальный эффект, чтобы когда-нибудь быть использованым", - пишет издание.
В проекте в качестве возростающей внешней угрозы называют Россию, Китай, КНДР и Иран.
В стратегии отмечается, что "Россия угрожает применением более мелких ядерных вооружений, поэтому США должны отвечать и удерживать Россию тем же".
Окончательная версия Обзора должна выйти в феврале.
Как известно, ранее Трамп признал РФ угрозой в новой стратегии нацбезопасности США.
Читайте также
-
-
-
-
6 января, 2018 Последнее знаменитое "Динамо" Лобановского. Где они сейчас
-
Читайте также
-
-
-
6 января, 2018 Последнее знаменитое "Динамо" Лобановского. Где они сейчас