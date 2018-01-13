Администрация Трампа берет курс на расширение ядерного потенциала США

13 января, 2018, 09:28

Новая ядерная стратегия США призывает к наращиванию ядерного оружия, в том числе – ядерных вооружений малой мощности

Об этом сообщает издание The Huffington Post, которое опубликовало проект Обзора конфигурации ядерных сил США 2018 года.

В документе предлагается модернизировать ядерную триаду, включающую стратегическую авиацию, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы.

Также объявлено о планах по модернизации некоторых маломощных ракет на подводных лодках и возвращению "крылатой ракеты с ядерной боеголовкой".

The Huffington Post отмечает, что в докладе ставка делается на разработку нового, так называемого "ядерного оружия малой мощности" - боеголовок с меньшей взрывной силой.

"Логика тех, кто настаивает на разработке меньших ядерных зарядов, заключается в том, что наша нынешнее ядерное оружие является слишком большим и имеет слишком высокий летальный эффект, чтобы когда-нибудь быть использованым", - пишет издание.

В проекте в качестве возростающей внешней угрозы называют Россию, Китай, КНДР и Иран.

В стратегии отмечается, что "Россия угрожает применением более мелких ядерных вооружений, поэтому США должны отвечать и удерживать Россию тем же".

Окончательная версия Обзора должна выйти в феврале.

Как известно, ранее Трамп признал РФ угрозой в новой стратегии нацбезопасности США.