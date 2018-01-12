Жена голливудского продюсера Вайнштейна получит $20 миллионов за развод

12 января, 2018, 21:03

Жена фигуранта голливудского скандала о домогательствах, продюсера Харви Вайнштейна Джорджина Чепмен получит от $15 до $20 миллионов за развод

Об этом сообщает E! News.

Также Джорджина получит опеку над двумя детьми. На данный момент пара еще разрабатывает детали распределения супружеских активов.

Пока документы на развод не поданы, но известно, что знаменитая пара договорилась о расторжении брака в конце декабря.

В октябре Джорджина опубликовала заявление, в котором сообщила, что покидает своего мужа, поскольку он сталкивается с обвинениями в сексуальных домогательствах.

"Мое сердце болит за всех женщин, страдавших от огромной боли из-за этих действий, которые нельзя простить. Я решила уйти от мужа", - сказала Чепмен.

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