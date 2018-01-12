Жена голливудского продюсера Вайнштейна получит $20 миллионов за развод
Об этом сообщает E! News.
Также Джорджина получит опеку над двумя детьми. На данный момент пара еще разрабатывает детали распределения супружеских активов.
Пока документы на развод не поданы, но известно, что знаменитая пара договорилась о расторжении брака в конце декабря.
В октябре Джорджина опубликовала заявление, в котором сообщила, что покидает своего мужа, поскольку он сталкивается с обвинениями в сексуальных домогательствах.
"Мое сердце болит за всех женщин, страдавших от огромной боли из-за этих действий, которые нельзя простить. Я решила уйти от мужа", - сказала Чепмен.
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- Напомним, в начале октября в The New Yorker и The New York Times вышли статьи о многочисленных жалобах женщин на домогательства со стороны известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна, началось расследование. Это вызвало волну признаний и новых секс-скандалов с другими известными людьми.
- 38 женщин пожаловались на сексуальные домогательства, которые якобы имели место со стороны их коллеги - режиссера Джеймса Тобека, который создал "Пальцы", "Любовный треугольник", "Любовь и деньги", "На глазах".
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