Запасов собственного газа Украине хватит на 22 года
12 января, 2018, 18:02
По нынешним темпам добычи газа собственного топлива Украине хватит на 22 года
Об этом заявил председатель правления компании "Надра Украины" Ярослав Климович в своей статье в "Правительственном курьере", передает УНИАН.
При существующих темпах добычи, а именно 20,5 млрд кубов газа в год, разведанных запасов газа в Украине хватит на 22 года.
Сейчас в Украине на государственном балансе находится 420 месторождения, продуцирующих 905,6 млрд кубометров газа.
"Как показывает опыт в Украине, из этих запасов можно извлечь лишь половину (а именно 452,8 млрд кубометров газа), а это на 22 года добычи", - написал Климович.
Поэтому он призвал провести масштабные геологоразведочные работы на территориях, где расположены залежи 5,6 триллиона кубометров газа.
- За последние 2 отопительных сезона Украина сократила потребление газа на 7,2 млрд кубометров.
- Крупнейшая газодобывающая компания страны Укргаздобыча хочет вернуть добычу большого газа на Западную Украину.
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