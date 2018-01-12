 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Запасов собственного газа Украине хватит на 22 года

По нынешним темпам добычи газа собственного топлива Украине хватит на 22 года

Об этом заявил председатель правления компании "Надра Украины" Ярослав Климович в своей статье в "Правительственном курьере", передает УНИАН.

При существующих темпах добычи, а именно 20,5 млрд кубов газа в год, разведанных запасов газа в Украине хватит на 22 года.

Сейчас в Украине на государственном балансе находится 420 месторождения, продуцирующих 905,6 млрд кубометров газа.

"Как показывает опыт в Украине, из этих запасов можно извлечь лишь половину (а именно 452,8 млрд кубометров газа), а это на 22 года добычи", - написал Климович.

Поэтому он призвал провести масштабные геологоразведочные работы на территориях, где расположены залежи 5,6 триллиона кубометров газа.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 января, 2018 пятница

больше новостей

12 января, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать