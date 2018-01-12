Запасов собственного газа Украине хватит на 22 года

12 января, 2018, 18:02

По нынешним темпам добычи газа собственного топлива Украине хватит на 22 года

Об этом заявил председатель правления компании "Надра Украины" Ярослав Климович в своей статье в "Правительственном курьере", передает УНИАН.

При существующих темпах добычи, а именно 20,5 млрд кубов газа в год, разведанных запасов газа в Украине хватит на 22 года.

Сейчас в Украине на государственном балансе находится 420 месторождения, продуцирующих 905,6 млрд кубометров газа.

"Как показывает опыт в Украине, из этих запасов можно извлечь лишь половину (а именно 452,8 млрд кубометров газа), а это на 22 года добычи", - написал Климович.

Поэтому он призвал провести масштабные геологоразведочные работы на территориях, где расположены залежи 5,6 триллиона кубометров газа.