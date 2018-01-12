 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Яценюк прокомментировал продажу своей доли Эспрессо

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк прокомментировал кампанию политического давления, которое осуществляется на телеканал Эспрессо

Об этом Яценюк написал на своей странице в Facebook:

"За последние несколько лет против меня были сфабрикованы десятки лживых и дискредитационных кампаний: "купленные в США 24 виллы", "празднование мифического миллиарда долларов", "наличие активов во всех странах мира", "участие в войне в Чечне и Приднестровье" и целый шквал других нелепостей и откровенной лжи. Целью всех этих выдумок и мифов было и есть одно – уничтожение меня как политика, который делал то, что необходимо для Украины: курс в Европу и НАТО, отказ от российского газа, финансирование армии, предотвращение банкротства Украины, введение санкций против России, стабилизация экономики и проведение проукраинской политики.

Я всегда делал и дальше буду делать то, что считаю правильным для сохранения украинской государственности и защиты граждан Украины.

Два года как я уже не премьер-министр. Недавно я продал свою долю собственности в телеканале «Эспрессо». Открыто рассказал, что являюсь одним из его собственников, рассказал, кому и за какую сумму продал свою долю. Продал, потому что считаю, что политик - не лучший собственник СМИ. Продал американской компании и заплачу миллионные налоги в украинский бюджет.

Я сообщил об этом украинскому обществу без каких-либо юридических обязательств это делать.

Однако в который раз различные бездарные коррумпированные политиканы продолжают врать. Они точно поступили бы по-другому. Ибо делали так раньше: продали бы канал через офшоры или слепые трасты без уплаты налогов в пользу граждан Украины, или купили бы активы на занятые неизвестно у кого деньги.

Моим оппонентам не нравится прозрачность, публичность и обязанность честно платить налоги? Тогда не носите рясы святых и костюмы новых политиков.

Я поступил так, как принято в цивилизованных и демократических странах. Потому что считаю, что так правильно и так должен делать каждый, кто желает Украине европейского будущего"

Читайте также: Эспрессо. Первая в Украине прозрачная сделка по продаже медиа

  • Отметим, что в редакции телеканала и сайта "Эспрессо" усматривают признаки политического давления в обращении депутата Верховной Рады от БПП Сергея Лещенко к НАБУ с требованием провести расследование против телеканала.
  • Компания Atmosphere Entertainment, Inc. бенефициарным владельцем которой является Иван Жеваго, заявила, что "соответствующие инсинуации объясняются намерениями дискредитировать новые медиа-активы, оказать давление на их работников, усилить и без того монопольное влияние существующих групп на телевизионном рынке Украины".
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 января, 2018 пятница

больше новостей

12 января, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать