Яценюк прокомментировал продажу своей доли Эспрессо
Об этом Яценюк написал на своей странице в Facebook:
"За последние несколько лет против меня были сфабрикованы десятки лживых и дискредитационных кампаний: "купленные в США 24 виллы", "празднование мифического миллиарда долларов", "наличие активов во всех странах мира", "участие в войне в Чечне и Приднестровье" и целый шквал других нелепостей и откровенной лжи. Целью всех этих выдумок и мифов было и есть одно – уничтожение меня как политика, который делал то, что необходимо для Украины: курс в Европу и НАТО, отказ от российского газа, финансирование армии, предотвращение банкротства Украины, введение санкций против России, стабилизация экономики и проведение проукраинской политики.
Я всегда делал и дальше буду делать то, что считаю правильным для сохранения украинской государственности и защиты граждан Украины.
Два года как я уже не премьер-министр. Недавно я продал свою долю собственности в телеканале «Эспрессо». Открыто рассказал, что являюсь одним из его собственников, рассказал, кому и за какую сумму продал свою долю. Продал, потому что считаю, что политик - не лучший собственник СМИ. Продал американской компании и заплачу миллионные налоги в украинский бюджет.
Я сообщил об этом украинскому обществу без каких-либо юридических обязательств это делать.
Однако в который раз различные бездарные коррумпированные политиканы продолжают врать. Они точно поступили бы по-другому. Ибо делали так раньше: продали бы канал через офшоры или слепые трасты без уплаты налогов в пользу граждан Украины, или купили бы активы на занятые неизвестно у кого деньги.
Моим оппонентам не нравится прозрачность, публичность и обязанность честно платить налоги? Тогда не носите рясы святых и костюмы новых политиков.
Я поступил так, как принято в цивилизованных и демократических странах. Потому что считаю, что так правильно и так должен делать каждый, кто желает Украине европейского будущего"
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- Отметим, что в редакции телеканала и сайта "Эспрессо" усматривают признаки политического давления в обращении депутата Верховной Рады от БПП Сергея Лещенко к НАБУ с требованием провести расследование против телеканала.
- Компания Atmosphere Entertainment, Inc. бенефициарным владельцем которой является Иван Жеваго, заявила, что "соответствующие инсинуации объясняются намерениями дискредитировать новые медиа-активы, оказать давление на их работников, усилить и без того монопольное влияние существующих групп на телевизионном рынке Украины".
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