Виртуальные истребители. Как Трамп продавал норвежцам несуществующие самолеты из игры
Об этом пишет The Washington Post.
Все бы ничего, но эти самолеты существуют только в виртуальном мире игры Call of Duty: Advanced Warfare в 2054 году за игровым временем.
"В ноябре мы начали поставлять первые истребители F-52 и F-35. Их всего 52, и уже доставили некоторое количество, даже немного опередив заданные сроки", - сказал Трамп.
Как отмечает издание, очевидно, что президент просто оговорился — скомбинировал названия машин с названием F-35 Lightning II производства Lockheed Martin. Между тем, авиастроители не ответили, разрабатывают ли они настоящую модель F-52.
Пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс отказалась комментировать вопрос о любви Трампа к Call of Duty: Advanced Warfare.
- Недавно президент США Дональд Трамп отверг предположения о его психической неуравновешенности из скандальной книги "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа".
- Перед этим в США опубликовали скандальную книгу о хаосе в администрации Трампа и якобы умственной отсталости главы государства, которая уже успела стать бестселлером. При этом адвокаты Трампа пытались помешать ее появлению.
- Кроме того, государственный секретарь Рекс Тиллерсон заявил, что никогда не ставил под сомнение умственную пригодность президента Трампа и намерен оставаться на своем посту в течение всего года (в книге утверждается обратное).
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