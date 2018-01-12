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Виртуальные истребители. Как Трамп продавал норвежцам несуществующие самолеты из игры

Президент США Дональд Трамп сделал курьезное заявление — анонсировал поставки в Норвегию современных американских истребителей F-52

Об этом пишет The Washington Post.

Все бы ничего, но эти самолеты существуют только в виртуальном мире игры Call of Duty: Advanced Warfare в 2054 году за игровым временем.

"В ноябре мы начали поставлять первые истребители F-52 и F-35. Их всего 52, и уже доставили некоторое количество, даже немного опередив заданные сроки", - сказал Трамп.

Как отмечает издание, очевидно, что президент просто оговорился — скомбинировал названия машин с названием F-35 Lightning II производства Lockheed Martin. Между тем, авиастроители не ответили, разрабатывают ли они настоящую модель F-52.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс отказалась комментировать вопрос о любви Трампа к Call of Duty: Advanced Warfare.

 

 

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