Введение с 2019 года накопительной системы не увеличит налогов, - вице-премьер

12 января, 2018, 15:20

В правительстве говорят, что введение накопительной системы пенсионного обеспечения не приведет к увеличению размера налогов для работников и работодателей

Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, сообщает пресс-центр правительственного портала.

Он отметил, что с 1 января 2019 года в Украине должно начаться введение накопительной системы, что может стать переворотным моментом для пенсионной системы.

По его словам, есть несколько механизмов формирования взносов в накопительную систему. В частности, это как персональные взносы людей, так и отдельный ресурс, который можно использовать за счет перераспределения нынешних налогов.

"Например, мы можем на определенную сумму уменьшить налог на доход физических лиц и направить эту сумму в накопительную пенсионную систему. Или уменьшить ставку единого социального взноса - это тоже может быть одним из вариантов. Главное - ни для работодателей, ни для работников, размер их налогов не увеличится. За счет перераспределения средств, я думаю, мы найдем механизм", - отметил Розенко.