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Vodafone возьмет деньги в долг ради 4G в Украине

10 января наблюдательный совет компании "Vodafone-Украина" принял решение о завершении операции по привлечению 90 млн евро займа под покупку лицензий стандарта 4G (LTE)

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу оператора.

"Стоимость сделки 90 млн евро (2,973 млрд грн). Соотношение рыночной стоимости имущества, являющегося предметом соглашения, к стоимости активов - 19,18%", - отмечается в сообщении компании в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Стоимость активов Зао "ПФ Украина" по данным годовой финансовой отчетности за 2016 год составляет почти 15,5 млн грн.

  • Напомним, НКРСИ назначила проведение тендера на лицензии для 4G в диапазоне 2600 МГц на 23 января. Украина назначила на 26 февраля тендер на связь 4G в полосах радиочастот 1710-1785 МГц, 1805-1880 МГц.
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