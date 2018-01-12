Vodafone возьмет деньги в долг ради 4G в Украине

12 января, 2018, 11:39

10 января наблюдательный совет компании "Vodafone-Украина" принял решение о завершении операции по привлечению 90 млн евро займа под покупку лицензий стандарта 4G (LTE)

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу оператора.

"Стоимость сделки 90 млн евро (2,973 млрд грн). Соотношение рыночной стоимости имущества, являющегося предметом соглашения, к стоимости активов - 19,18%", - отмечается в сообщении компании в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Стоимость активов Зао "ПФ Украина" по данным годовой финансовой отчетности за 2016 год составляет почти 15,5 млн грн.