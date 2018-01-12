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В Запорожье, в организации, охраняющей церкви УПЦ МП, изъяли автоматы и холодное оружие

Сотрудники Службы безопасности Украины в Запорожье провели санкционированные обыски у представителей пророссийской общественной организации "православный Союз "Радомир"

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы изъяли незарегистрированное автоматическое огнестрельное и холодное оружие, значительное количество патронов, медали «патриот России», пророссийскую символику указанной организации, распечатки с текстами антиукраинского содержания. Предварительно установлено и задокументировано, что ГО "Радомир" оказывала так называемые охранные услуги Запорожской Епархии Украинской православной церкви.

Как пояснили в СБУ, отдельные представители последней нарушают равноправие граждан, чем создают предпосылки для межэтнических и межконфессиональных конфликтов. Они также оправдывают агрессивные действия РФ по отношению к Украине. Продолжаются следственные действия.

 

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