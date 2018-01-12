В Запорожье, в организации, охраняющей церкви УПЦ МП, изъяли автоматы и холодное оружие
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Оперативники спецслужбы изъяли незарегистрированное автоматическое огнестрельное и холодное оружие, значительное количество патронов, медали «патриот России», пророссийскую символику указанной организации, распечатки с текстами антиукраинского содержания. Предварительно установлено и задокументировано, что ГО "Радомир" оказывала так называемые охранные услуги Запорожской Епархии Украинской православной церкви.
Как пояснили в СБУ, отдельные представители последней нарушают равноправие граждан, чем создают предпосылки для межэтнических и межконфессиональных конфликтов. Они также оправдывают агрессивные действия РФ по отношению к Украине. Продолжаются следственные действия.
- Напомним, в Запорожье священник Московского патриархата отказался отпевать умершего 2-летнего ребенка, из-за того, что он был крещен священником Киевского патриархата.
- Как следствие, по призыву блогера Юрия Гудыменко по многим городам Украины прокатилась акция #принесиляльку, во время которой ее участники приносили под церкви УПЦ МП (в т.ч. к Киево-Печерской Лавре) детские игрушки.
- В Запорожье охрана одной из церквей МП избила участников этого флеш-моба.
- Представителей Запорожской епархии УПЦ МП подозревают в умышленных действиях, направленных на разжигание национальной, религиозной вражды и ненависти.
Читайте также
-
-
-
6 января, 2018 Последнее знаменитое "Динамо" Лобановского. Где они сейчас
-
-
Читайте также
-
-
6 января, 2018 Последнее знаменитое "Динамо" Лобановского. Где они сейчас
-