В Запорожье подстрелили бизнесмена из Хмельницкой области. Полиция готовит штурм
Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции Запорожья Екатерина Людвик, передает сайт 061.ua.
Предприниматель торговал в Запорожье мясом. После того как он продал весь товар и собирался уезжать, его машину заблокировали две других машины. Мужчины из этих авто открыли огонь по машине предпринимателя, после чего забрали деньги и уехали.
Пострадавший госпитализирован, в городе объявлен план перехвата "Сирена".
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Впоследствии правоохранители установили место пребывания бандитов и заблокировали их. Сейчас с нападавшими проводят переговоры и предлагают им сдаться. В противном случае силовики будут штурмовать здание, где находятся грабители.
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