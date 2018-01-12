В Ивано-Франковске УКРОП опередил Свободу. Соцопрос СМИ

12 января, 2018, 09:30

Если бы сейчас проходили выборы мэра Ивано-Франковска, лидерами стали бы укроповец Александр Шевченко и действующий городской голова Руслан Марцинкив

«Украинское объединение патриотов – УКРОП» – на первом месте в рейтинге политических симпатий жителей Ивано-Франковска. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, который провело агентство новостей «Фиртка».

По его результатам, в случае проведения выборов в городской совет по партийным спискам 26,77% респондентов поддержали бы именно УКРОП. Кроме того, в тройку лидеров вошли ВО «Свобода» (24,62%) и «Батькивщина» (6,62%). Также у избирателей спросили, за кого из кандидатов в Ивано-Франковском округе они проголосовали бы, если бы сейчас проходили выборы в Верховную Раду.

В таком случае самую высокую поддержку получил бы народный депутат от УКРОПа Александр Шевченко – 37,31%. Кроме того, высокий результат – у секретаря Ивано-Франковского горсовета, представительницы ВО «Свобода» Оксаны Савчук (19,23%). На третьем месте – бывший городской голова, член УНП Виктор Анушкевичус (5,92%).

А если бы сейчас проходили выборы мэра Ивано-Франковска, лидерами стали бы укроповец Александр Шевченко и действующий городской голова Руслан Марцинкив. Они имеют одинаковый показатель – около 32%. Отметим, что опрос проводился в период с 2 по 5 января 2018 года. В нем приняли участие 879 жителей Ивано-Франковска в возрасте от 18 лет.



