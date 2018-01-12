В Италии на выставке картин Модильяни только одна оказалась подлинной

12 января, 2018, 18:42

На выставке работ итальянского художника Амедео Модильяни в Генуе все картины, кроме одной, оказались подделками

Об этом сообщает ВВС.

Выставку открыли во дворце Палаццо Дукале в марте 2017 года, но уже в июле эксперты начали подозревать, что работы были фальшивыми. Искусствоведы пришли к выводу, что подделками являются 20 картин.

Из-за разоблачения фальшивок выставку пришлось закрыть. Итальянская полиция начала дело против трех организаторов выставки. Подделки с выставки теперь уничтожат соответствии с законодательством Италии.

Дворец, который был вынужден закрыть экспозицию на три месяца раньше запланированного, теперь требует возмещения от организаторов выставки.

В интервью итальянской газете Corriere della Sera один из двух кураторов выставки Руды Чьяппини заявил, что сам верил в подлинность произведений.

"Я собрал информацию и документацию, которую мне предоставили по каждому полотну. Если там были какие-то нарушения, то вам следует обратиться к первоисточнику, к тому, кто первым сделал атрибуцию", - сказал Чьяппини.

Амедео Модильяни жил в 1884-1920 годах. Он был выдающимся скульптором и художником, представителем экспрессионизма и модернизма. Он, в частности, написал 16 портретов Анны Ахматовой. Художник известен изображением удлиненных, устало-нежных образов.

Работы Амедео Модильяни продаются на аукционах за огромные суммы. Но, по словам экспертов, он - один из художников, которого копируют больше всего. Подделки работ Модильяни и ранее приводили к скандалам. Так, в 1984 году из канала в Ливорно выловили три мраморные головы, которые признали потерянными произведениями художника. На самом деле их изготовили трое местных студентов ради шутки.

Сейчас лондонская галерея Тейт Модерн демонстрирует большую подборку работ Модильяни, представленную как самая полная выставка произведений художника, когда-либо проходившая в Великобритании.