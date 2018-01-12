В Украине запретили российский "Дождь": телеканал называл Крым российским

12 января, 2018, 10:39

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания изъял российский телеканал "Дождь" из перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины

Такое решение Нацсовет принял в четверг, передает "Детектор медиа".

Также временно на три месяца он прекратил ретрансляцию на территории Украины телеканала "Телеклуб", который имеет юрисдикцию Германии.

Телеканал "Дождь" исключен из перечня из-за трансляции в его эфире запрещенной украинским законодательством рекламы (закон запрещает размещение рекламы в эфире российских телеканалов, которые ретранслируются в Украине), а также из-за трансляции информации, которая посягает на территориальную целостность Украины ("Дождь" изображает Крым как территорию Российской Федерации).

Решение об изъятии должно вступить в силу через месяц после опубликования.

Член Нацсовета Сергей Костинский рассказал, что регулятор год мониторил эфир "Дождя" и давал каналу два месяца на приведение его деятельности к условиям украинского законодательства.

Владелица и руководитель телеканала "Дождь" Наталья Синдеева сообщила Нацсовет, что "Дождь" создал отдельную интернет-версию для Украины без рекламы. Но Нацсовет так и не получила от "Дождя" документов на внесение украинской версии к Перечню иностранных каналов, и канал так и не решил вопрос с украинскими провайдерами о ретрансляции ими отдельной версии – провайдеры сейчас ретранслируют спутниковую версию "Дождя", где есть реклама.

Относительно Крыма – по словам г-на Костинского, у "Дождя" системная политика, что Крым является частью РФ. Журналисты "Дождя" ездят в Крым с нарушением украинского законодательства, называют административную границу между Херсонской областью и Крымом "российско-украинским рубежом", показывают в эфире карты, на которых Крым обозначен как территория Российской Федерации.

Относительно принадлежности Крыма Синдеева отметила, что телеканал руководствуется российским законадавством при изображении карты России. "Согласно статье 65 Конституции Российской Федерации Республика Крым является субъектом Российской Федерации", - сказала она.

Поэтому Нацсовет решил исключить "Дождь" из Перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины.

Одновременно регулятор дал провайдерам месяц на поиски замены телеканала "Дождь" в их сетях: решение об исключении "Дождя" из перечня вступит в силу через месяц с момента опубликования (ориентировочно – 13 февраля).

Телеканал "Телеклуб" имеет юрисдикцию Германии – страны-члена ЕС. В его эфире Нацсовет зафиксировал трансляцию запрещенных украинским законодательством фильмов российского производства.