В Украине состоится премьера фильма "Миф"

12 января, 2018, 17:45

"Миф" - новый фильм авторов фильма "Добровольцы Божьей Четы" Леонида Кантера и Ивана Ясния - выйдет на экраны украинских кинотеатров с 25 января 2018 года

Фильм рассказывает историю жизни Василия Слипака – оперного певца с мировым именем и уникальным голосом.

Василий родился во Львове, но благодаря уникальному голосу выигрывал конкурс за конкурсом и, в конце концов, переехал во Францию, где прожил 19 лет. Там он имел все, что мы привыкли называть "счастьем": имя, успешную карьеру на мировых оперных сценах, верных друзей и любовь.

Он принимал активное участие в Революции Достоинства, возглавив демонстрации во Франции, а со временем присоединился и к волонтерскому движению, помогая Украине. Казалось бы, делал более чем достаточно , как для человека творческой профессии.

Но Василий решил оставить сцену и карьеру в Европе и стать в ряды добровольцев, когда в его родную страну пришла война. Во время выполнения боевой задачи Василий "Миф" Слипак погиб от пули снайпера.

Авторы сочетают в фильме два жанра: кино и концерт. Использовано множество архивных видео, которые показывают героя в повседневной жизни и на сцене. Также переплетаются две сюжетные линии, схожие настолько, что забываешь, где вымысел а где реальность.

Одна – это рассказ Джанни Родари "Джельсомино в стране лжецов" о мальчике, который имел уникальный голос и с его помощью боролся с негодяями; а вторая – история о Василии, который положил свой голос и жизнь в борьбе за свою страну, поскольку не мог молчать.

Анимацию к фильму создал украинский карикатурист Юрий Журавель.

В активе режиссерского дуэта Леонида Кантера и Ивана Ясния уже два совместных фильма: короткий метр «Война за свой счет» и полнометражный фильм «Добровольцы Божьей Четы», который режиссеры показали в 23 странах мира на всех континентах.

Музыку для фильма «МИФ» создали и предоставили одни из лучших композиторов современности. Среди них Евгений Гальперин, который сотрудничал с Люком Бессоном и Барри Сонненфельдом и был близким другом Василия; Роман Григорьев и Илья Разумейко, представляющие современную украинскую оперу в мире вместе с формацией NOVA OPERA и Эдуард Приступа, известный на украинской сцене как Диля.

25 января начинается премьерный тур авторов фильма «МИФ» по городам Украины. На премьерах в 19 украинских кинотеатрах будут присутствовать режиссеры фильма: Леонид Кантер и Иван Ясний, а также герои фильма: брат Василия Слипака – Орест Слипак и героиня фильма, доброволец Галинка «Перлинка» Клемпоуз.

Расписание премьерных показов и встреч авторов со зрителями:

25 января 19:00 – Киев, к/т ”Украина”

26 января 19:00 – Чернигов, Multiplex

27 января 12:00 – Суммы, Планета Кино

27 января 19:00 – Харьков, Планета Кино

27 января 19:00 – Черкассы, Multiplex

28 января 19:00 – Днепр, Multiplex

28 января 19:00 – Полтава, Multiplex

29 января, 19:00 – Запорожье, к/т Довженко

29 января 19:00 – Кривой Рог, Multiplex

30 января 19:00 – Мариуполь, Multiplex

30 января 19:00 – Николаев, Multiplex

31 января 19:00 – Винница, к/т «Родина»

31 января 19:00 – Херсон, Multiplex

1 февраля 19:00 – Одесса, Планета Кино Таирова

1 февраля 19:00 – Тернополь, Дворец Кино

2 февраля 19:00 – Ивано-Франковск, к/т “Люмьер”,

2 февраля 19:00 – Ривне, " кинопалац “Украина”

3 февраля 19:00 – Львов, Планета Кино в ТРЦ “ФОРУМ Львов”

4 февраля 19:00 – Житомир, Multiplex

Всеукраинский прокат с 8.02.2018