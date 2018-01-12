В Украине состоится премьера фильма "Миф"
Фильм рассказывает историю жизни Василия Слипака – оперного певца с мировым именем и уникальным голосом.
Василий родился во Львове, но благодаря уникальному голосу выигрывал конкурс за конкурсом и, в конце концов, переехал во Францию, где прожил 19 лет. Там он имел все, что мы привыкли называть "счастьем": имя, успешную карьеру на мировых оперных сценах, верных друзей и любовь.
Он принимал активное участие в Революции Достоинства, возглавив демонстрации во Франции, а со временем присоединился и к волонтерскому движению, помогая Украине. Казалось бы, делал более чем достаточно , как для человека творческой профессии.
Но Василий решил оставить сцену и карьеру в Европе и стать в ряды добровольцев, когда в его родную страну пришла война. Во время выполнения боевой задачи Василий "Миф" Слипак погиб от пули снайпера.
Авторы сочетают в фильме два жанра: кино и концерт. Использовано множество архивных видео, которые показывают героя в повседневной жизни и на сцене. Также переплетаются две сюжетные линии, схожие настолько, что забываешь, где вымысел а где реальность.
Одна – это рассказ Джанни Родари "Джельсомино в стране лжецов" о мальчике, который имел уникальный голос и с его помощью боролся с негодяями; а вторая – история о Василии, который положил свой голос и жизнь в борьбе за свою страну, поскольку не мог молчать.
Анимацию к фильму создал украинский карикатурист Юрий Журавель.
В активе режиссерского дуэта Леонида Кантера и Ивана Ясния уже два совместных фильма: короткий метр «Война за свой счет» и полнометражный фильм «Добровольцы Божьей Четы», который режиссеры показали в 23 странах мира на всех континентах.
Музыку для фильма «МИФ» создали и предоставили одни из лучших композиторов современности. Среди них Евгений Гальперин, который сотрудничал с Люком Бессоном и Барри Сонненфельдом и был близким другом Василия; Роман Григорьев и Илья Разумейко, представляющие современную украинскую оперу в мире вместе с формацией NOVA OPERA и Эдуард Приступа, известный на украинской сцене как Диля.
25 января начинается премьерный тур авторов фильма «МИФ» по городам Украины. На премьерах в 19 украинских кинотеатрах будут присутствовать режиссеры фильма: Леонид Кантер и Иван Ясний, а также герои фильма: брат Василия Слипака – Орест Слипак и героиня фильма, доброволец Галинка «Перлинка» Клемпоуз.
Расписание премьерных показов и встреч авторов со зрителями:
25 января 19:00 – Киев, к/т ”Украина”
26 января 19:00 – Чернигов, Multiplex
27 января 12:00 – Суммы, Планета Кино
27 января 19:00 – Харьков, Планета Кино
27 января 19:00 – Черкассы, Multiplex
28 января 19:00 – Днепр, Multiplex
28 января 19:00 – Полтава, Multiplex
29 января, 19:00 – Запорожье, к/т Довженко
29 января 19:00 – Кривой Рог, Multiplex
30 января 19:00 – Мариуполь, Multiplex
30 января 19:00 – Николаев, Multiplex
31 января 19:00 – Винница, к/т «Родина»
31 января 19:00 – Херсон, Multiplex
1 февраля 19:00 – Одесса, Планета Кино Таирова
1 февраля 19:00 – Тернополь, Дворец Кино
2 февраля 19:00 – Ивано-Франковск, к/т “Люмьер”,
2 февраля 19:00 – Ривне, " кинопалац “Украина”
3 февраля 19:00 – Львов, Планета Кино в ТРЦ “ФОРУМ Львов”
4 февраля 19:00 – Житомир, Multiplex
Всеукраинский прокат с 8.02.2018
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