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В Украине появится первая автозаправка без персонала

В Виннице построят первую в Украине автозаправку с самообслуживанием

Об этом сообщает Na chasi.

Отмечается, что продажа дизтоплива и бензина будет происходить автоматизировано, без участия персонала

Во время общественных слушаний жители города проголосовали на установку АЗС на улице Максимовича.

Застройщиком будет ООО "Голобал Энерджи". По результатам обсуждения участники общественных слушаний согласовали возможность строительства АЗС на улице Максимовича в Виннице.

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