В США совы начали нападать на людей и собак

12 января, 2018, 20:12

В американском городе Атланта в течение нескольких последних недель зафиксировано уже три случая нападения сов на людей и собак

Об этом сообщает Newsweek.

Большие птицы атаковали с воздуха, нанося жертвам ранения различной степени.

Первая из недавних атак произошла 23 декабря - сова ранила 5-летнего йоркширского терьера семьи Хольт. Собаку привезли к ветеринару и сделали ему операцию, но вскоре он скончался. Меньше, чем через две недели после этого сова напала на другую женщину и двух ее собак. Когда Дебора Джонсон вышла на улицу, она увидела, как птица атаковал 20-фунтовую таксу.

"Только я коснулась совы, она бросилась на меня и клюнула, повалив на землю", - сказала Джонсон.

Последний инцидент, поразивший южный город, произошел в среду, 10 января, - сова бросилась мужчине на голову, когда он шел из дома.

Специалисты утверждают, что совы нападают на людей и домашних животных из-за необычно холодной погоды и отсутствия естественного корма, поскольку значительная часть их обычной добычи - мыши и крысы - погибли от морозов.

"Большая часть сов-перволеток не доживает до конца зимы, потому что они только учатся охотиться. Холода могли сделать положение молодых сов особенно тяжелым и заставить их рисковать, нападая на домашних животных и людей", - сказал директор Общества охраны животных Атланты Адам Бетюель.

Ученые отмечают, что совы и раньше нападали на людей, однако три случая за несколько недель одной зимы - это уже много.