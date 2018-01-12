В США обещают в ближайшее время объявить о введении жестких санкций против России

12 января, 2018, 09:35

Американская власть продолжает обработку жестких санкций против России, принятых летом 2017 года, и собирается объявить о них в ближайшее время

Об этом во время брифинга заявил министр финансов США Стивен Мнучин, сообщает "Укринформ".

Отвечая на вопрос относительно новых санкций против России, он отметил, что ведомство сейчас работает над их разработкой.

"Об этом будет объявлено в ближайшее время, и мы конечно сфокусированы на этом", - подчеркнул Мнучин.

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Отметим, в июле-августе 2017 года Конгресс США одобрил законопроект H. R. 3364 "Акт противодействия противникам Америки через санкции". Впоследствии его подписал и президент Дональд Трамп.

Этот документ предусматривает:

поддержку правительству Украины в восстановлении суверенитета и территориальной целостности;

осуждение и противодействие всем дестабилизирующим усилиям правительства РФ в Украине;

непризнание незаконной аннексии Крыма правительством РФ или отторжение какой-либо части территории Украины с использованием военной силы;

оказание помощи по реформированию энергетического сектора Украины и уменьшение зависимости от российских энергетических ресурсов;

продолжение противодействия реализации проекта “Северный поток-2”.

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Законопроект предусматривает возможность введения санкций против российских государственных предприятий в металлургической и горно-добывающей отраслях, на железнодорожном транспорте, а также усиливает антироссийские секторальные санкции в отношении финансового сектора и российской энергетики.