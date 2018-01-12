В "Укравтодоре" назвали дороги, которые построят до 2022 года

12 января, 2018, 07:57

Советник главы "Укравтодора" Александр Кава рассказал о дорогах государственного значения, которые построят в 2018-2022 годах

Об этом сообщает "Голос столицы".

"За это время должна быть построена полностью дорога М31 Решетиловка - Кобеляки - Днепр. Планируется реконструкция дороги М03 Киев - Полтава - Харьков, которая будет иметь четыре полосы движения на всей протяженности. Также будет построен в рамках этой концепции северный объезд города Львов, восточный объезд города Тернополь, завершено строительство объездной дороги вокруг Знаменки и вокруг Лубен ", - подчеркнул он.

Кава также добавил, что концепция предусматривает строительство новых дорог на условиях концессии.

"Это дорога от Киева до Белой Церкви по новой трассе при том, что старая дорога будет выполнять роль бесплатной альтернативы. Кроме того, планируется строительство дороги от Львова до границы с Польшей, которая будет соединена с польским автобаном А4, который идет вдоль всей южной Польше, а также строительство новой дороги первой категории от Львова через Стрый в Мукачево ", - сказал он.

По его словам, это будут дороги с 4-6 полосами движения с максимально возможным скоростным режимом.