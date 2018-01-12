В "ДНР/ЛНР" остались без мобильной связи. В Vodafone говорят, что его могут и не восстановить, - СМИ

12 января, 2018, 11:08

11 января на территории "ДНР" и "ЛНР" пропала связь мобильного оператора Vodafone Ukraine, а впоследствии также приостановил работу и оператор пророссийских наемников "Лугаком"

Об этом сообщает LIGA.net.

По информации источников издания, в "ЛНР" почти сутки нет вообще никакой мобильной связи. Люди могут общаться только через интернет.

Vodafone Украина не сможет восстановить связь на территории "ЛНР", если кабель оборван на неподконтрольной Киеву территории, передает "Интерфакс-Украина".

В компании пока не установили точное место обрыва. Сейчас лишь известно, что повреждена волоконно-оптическая линия связи в зоне АТО.

Также, как добавляют в Vodafone, подрядчики выясняют возможность физического доступа к месту повреждения для проведения ремонтных работ. Если повреждения - на неподконтрольной территории, доступа туда у нас вообще нет.

У оператора мобильной связи отметили, что сейчас более трети их оборудования на неподконтрольной Украине территории Донбасса находится в нерабочем состоянии.

В то же время, в "ЛНР" сообщают, что Vodafone Украина не работает из-за повреждения кабеля в районе оккупированной Оленевки.