В Польше компания объяснила, почему одела заробитчан из Украины в сине-желтую форму
Об этом говорится в заявлении на сайте компании.
В Lindab отмечают, что одним из способов обеспечения эффективности и безопасности на рабочем месте является использование различных цветов защитной одежды для облегчения быстрой идентификации. Например, бригадиры носят рубашки красного цвета, техники - зеленые.
В компании рассказывают, что около года назад в производственном цехе и на складе возникли проблемы из-за того, что не все разговаривали одинаковым языком.
"Мы также установили, что некоторые сотрудники знают как польский, так и другой язык, и таким образом могут переводить. Такое решение позволило организовать эффективную систему коммуникации между сотрудниками, которая заключается в направлении сообщений непосредственно людям, которые их понимают, а также, если это необходимо, могут перевести и передать их содержание другим", - объясняют в компании.
С момента внедрения новой системы все сотрудники, которые разговаривают на польском, не носят желтых футболок, а работники, которые могут помочь как переводчики - носят оранжевые футболки.
"Выбор отдельных цветов не был продиктован никакими скрытым подтекстом. Такая система применяется до всех иностранцев-работников, которые не разговаривают на польском языке", - отмечают в Lindab.
В компании убеждают, что ранее не получали нареканий рабочих за цвет формы.
"Конечно, мы уже обратились в юридическую консультацию, чтобы убедиться, что это решение не противоречит соответствующим антидискриминационным законам. Тем не менее, мы продолжим переговоры, чтобы убедиться, что это выгодное решение для всех сотрудников наших заводов", - добавили в Lindab.
- Напомним, международная компания Lindab, которая имеет производственные мощности под Варшавой, обязала сотрудников-украинцев носить одежду в цветах национального флага.
- Lindab проверят из-за возможной дискриминации работников из Украины.
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