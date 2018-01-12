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В Польше компания объяснила, почему одела заробитчан из Украины в сине-желтую форму


фото: 24tv
В Польше компания Lindab отвергает обвинения в дискриминации и поясняет, что желтые футболки носят не только работники из Украины

Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

В Lindab отмечают, что одним из способов обеспечения эффективности и безопасности на рабочем месте является использование различных цветов защитной одежды для облегчения быстрой идентификации. Например, бригадиры носят рубашки красного цвета, техники - зеленые.

В компании рассказывают, что около года назад в производственном цехе и на складе возникли проблемы из-за того, что не все разговаривали одинаковым языком.

"Мы также установили, что некоторые сотрудники знают как польский, так и другой язык, и таким образом могут переводить. Такое решение позволило организовать эффективную систему коммуникации между сотрудниками, которая заключается в направлении сообщений непосредственно людям, которые их понимают, а также, если это необходимо, могут перевести и передать их содержание другим", - объясняют в компании.

С момента внедрения новой системы все сотрудники, которые разговаривают на польском, не носят желтых футболок, а работники, которые могут помочь как переводчики - носят оранжевые футболки.

"Выбор отдельных цветов не был продиктован никакими скрытым подтекстом. Такая система применяется до всех иностранцев-работников, которые не разговаривают на польском языке", - отмечают в Lindab.

В компании убеждают, что ранее не получали нареканий рабочих за цвет формы.

"Конечно, мы уже обратились в юридическую консультацию, чтобы убедиться, что это решение не противоречит соответствующим антидискриминационным законам. Тем не менее, мы продолжим переговоры, чтобы убедиться, что это выгодное решение для всех сотрудников наших заводов", - добавили в Lindab.

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