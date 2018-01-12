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В Париже нашли драгоценности на миллионы евро, похищенные из отеля Ritz

Французская полиция нашла все драгоценности стоимостью более четырех миллионов евро, которые были похищены из отеля Ritz в Париже

Об этом сообщает телеканал BFMTV.

По данным источников издания, ювелирные изделия, похищенные из отеля в Париже, были найдены в сумке одного из задержанных.

Напомним, пятеро мужчин, вооруженных топорами, вошли в вестибюль отеля в 18:30 по местному времени. Они разбили несколько витрин в торговой галерее отеля, забрав ювелирные изделия, драгоценные камни и дорогие часы.

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Сотрудники отеля вызвали полицию, и правоохранителям удалось задержать трех преступников. Сообщается, что всем задержанным около 20 лет и они уже ранее привлекались к ответственности за ограбление.

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Полиция продолжает поиски двух других грабителей. Стоимость украденных ювелирных изделий составляет более 4 миллионов евро.

Справка:

Роскошный пятизвездочный отель Ritz находится в историческом районе Парижа на правом берегу реки Сена. Рядом находится здание Министерства юстиции Франции.

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