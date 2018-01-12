 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В НБУ объяснили обрушение гривны


фото: bank.gov
Падение курса гривны обусловлено сезонным ростом спроса на валюту со стороны импортеров, которые формируют запасы товаров на год, и снижением ее поступления от аграриев, которые в течение года обеспечивают около половины предложения валюты на межбанковском рынке

Об этом сообщил заместитель председателя НБУ Олег Чурий, передает пресс-служба регулятора.

"Сезонный спад деловой активности, преимущественно в аграрном секторе, приводит к сокращению поступлений валютной выручки от экспорта продовольственных товаров, в то время как на рынке есть повышенный спрос на валюту со стороны импортеров", - говорится в комментарии чури.

Чиновник отметил, что сезонные колебания курса валют происходят ежегодно после перехода Украины на плавающий обменный курс гривни в 2015 году.

Для поддержки нацвалюты с начала года Нацбанк продал уже $ 53,5 млн. В НБУ отмечают, что имеют достаточно ресурсов для дальнейшей поддержки гривни.

При этом регулятор уверяет, что ситуация исправится в течение остального года благодаря, в частности, внешний ценовой конъюнктуре для украинского экспорта. Так, 2017 год Украина завершила с обменным курсом на уровне, примерно равном курсу на начало года - гривня девальвировала всего на 3% несмотря на периоды усиленных колебаний.

  • Напомним, по состоянию на 12 января гривна подешевела уже к 28,45 грн/ долл., 34,18 грн/евро и 4,99 грн за 10 российских рублей.
  • Накануне, 11 января, НБУ установил валютный курс на уровне 28,33 грн/долл., 33,97 грн/евро и 4,98 грн за 10 российских рублей.
  • Ранее премьер-министр Владимир Гройсман назвал ослабление курса гривни "сезонным" и заявил, что ожидает стабилизации нацвалюты.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 января, 2018 пятница

больше новостей

12 января, 2018 пятница

11 января, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать