В НБУ объяснили обрушение гривны
Об этом сообщил заместитель председателя НБУ Олег Чурий, передает пресс-служба регулятора.
"Сезонный спад деловой активности, преимущественно в аграрном секторе, приводит к сокращению поступлений валютной выручки от экспорта продовольственных товаров, в то время как на рынке есть повышенный спрос на валюту со стороны импортеров", - говорится в комментарии чури.
Чиновник отметил, что сезонные колебания курса валют происходят ежегодно после перехода Украины на плавающий обменный курс гривни в 2015 году.
Для поддержки нацвалюты с начала года Нацбанк продал уже $ 53,5 млн. В НБУ отмечают, что имеют достаточно ресурсов для дальнейшей поддержки гривни.
При этом регулятор уверяет, что ситуация исправится в течение остального года благодаря, в частности, внешний ценовой конъюнктуре для украинского экспорта. Так, 2017 год Украина завершила с обменным курсом на уровне, примерно равном курсу на начало года - гривня девальвировала всего на 3% несмотря на периоды усиленных колебаний.
- Напомним, по состоянию на 12 января гривна подешевела уже к 28,45 грн/ долл., 34,18 грн/евро и 4,99 грн за 10 российских рублей.
- Накануне, 11 января, НБУ установил валютный курс на уровне 28,33 грн/долл., 33,97 грн/евро и 4,98 грн за 10 российских рублей.
- Ранее премьер-министр Владимир Гройсман назвал ослабление курса гривни "сезонным" и заявил, что ожидает стабилизации нацвалюты.
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