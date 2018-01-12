В НБУ объяснили обрушение гривны

12 января, 2018, 16:04

Падение курса гривны обусловлено сезонным ростом спроса на валюту со стороны импортеров, которые формируют запасы товаров на год, и снижением ее поступления от аграриев, которые в течение года обеспечивают около половины предложения валюты на межбанковском рынке

Об этом сообщил заместитель председателя НБУ Олег Чурий, передает пресс-служба регулятора.

"Сезонный спад деловой активности, преимущественно в аграрном секторе, приводит к сокращению поступлений валютной выручки от экспорта продовольственных товаров, в то время как на рынке есть повышенный спрос на валюту со стороны импортеров", - говорится в комментарии чури.

Чиновник отметил, что сезонные колебания курса валют происходят ежегодно после перехода Украины на плавающий обменный курс гривни в 2015 году.

Для поддержки нацвалюты с начала года Нацбанк продал уже $ 53,5 млн. В НБУ отмечают, что имеют достаточно ресурсов для дальнейшей поддержки гривни.

При этом регулятор уверяет, что ситуация исправится в течение остального года благодаря, в частности, внешний ценовой конъюнктуре для украинского экспорта. Так, 2017 год Украина завершила с обменным курсом на уровне, примерно равном курсу на начало года - гривня девальвировала всего на 3% несмотря на периоды усиленных колебаний.