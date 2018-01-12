 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Нацбанке объяснили ускорение инфляции. Инфографика


фото: bank.gov
Инфляция в 2017 году превысила прогнозы НБУ из-за нестабильной ситуации в животноводстве, роста мировых цен и внешнего спроса на украинские продукты питания, увеличения зарплат и быстрого восстановления потребительского спроса

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Так, в 2017 году потребительская инфляция составила 13,7%, превысив установленную Нацбанком на конец года цель в 8% ± 2 процентных пункта.

Базовая инфляция по итогам 2017 года ускорилась до 9,5% г/г по сравнению с 5,8% г/г в 2016 году. Вследствие повышения производственных расходов и оживления потребительского спроса, в том числе через повышение минимальной заработной платы и пенсионных выплат, существенно подорожали услуги, входящие в базовую инфляцию. Наиболее существенно на уровень инфляции повлияло подорожание услуг в заведениях быстрого питания, высшего образования и содержание придомовых территорий.

Рост цен на сырые продовольственные товары в 2017 году ускорился до 23,5% г/г по сравнению с предыдущим годом и обеспечил основной вклад в потребительскую инфляцию. В частности, высокими темпами выросли цены на мясо и молоко, возобновился рост цен на яйца.

Кроме того, в 2017 году стремительно выросли цены на овощи и фрукты после их падения в 2016 году.

Так, цены на ягоды, яблоки и некоторые овощи борщевого набора (морковь и свекла) выросли почти в 1,5 раза.

Одновременно цены на сахар упали соответственно до низких мировых цен и значительного предложения на внутреннем рынке, а хороший урожай обусловил падение цен на гречневую крупу.

Рост цен и тарифов, которые регулируются административно, ожидаемо замедлился до 16,1% г/г. Это произошло из-за отсутствия значительных повышений тарифов на услуги ЖКХ в отличие от 2016 года.

Зато в 2017 году ускорился рост цен на табачные изделия, почтовые и транспортные услуги вследствие увеличения их себестоимости.

Темпы роста цен на топливо в 2017 году вследствие повышения цен на нефть и ослабление гривны к евро (акцизы на топливо установлены в евро) были такими же высокими (20% г/г), как в 2016 году.

  • Напомним, ранее Международный валютный фонд ухудшил прогноз среднегодовой инфляции в Украине в 2017 году на 1,3 процентных пункта - до 12,8%.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 января, 2018 пятница

больше новостей

12 января, 2018 пятница

11 января, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать