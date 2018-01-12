В Нацбанке объяснили ускорение инфляции. Инфографика

12 января, 2018, 14:41

Инфляция в 2017 году превысила прогнозы НБУ из-за нестабильной ситуации в животноводстве, роста мировых цен и внешнего спроса на украинские продукты питания, увеличения зарплат и быстрого восстановления потребительского спроса

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Так, в 2017 году потребительская инфляция составила 13,7%, превысив установленную Нацбанком на конец года цель в 8% ± 2 процентных пункта.

Базовая инфляция по итогам 2017 года ускорилась до 9,5% г/г по сравнению с 5,8% г/г в 2016 году. Вследствие повышения производственных расходов и оживления потребительского спроса, в том числе через повышение минимальной заработной платы и пенсионных выплат, существенно подорожали услуги, входящие в базовую инфляцию. Наиболее существенно на уровень инфляции повлияло подорожание услуг в заведениях быстрого питания, высшего образования и содержание придомовых территорий.

Рост цен на сырые продовольственные товары в 2017 году ускорился до 23,5% г/г по сравнению с предыдущим годом и обеспечил основной вклад в потребительскую инфляцию. В частности, высокими темпами выросли цены на мясо и молоко, возобновился рост цен на яйца.

Кроме того, в 2017 году стремительно выросли цены на овощи и фрукты после их падения в 2016 году.

Так, цены на ягоды, яблоки и некоторые овощи борщевого набора (морковь и свекла) выросли почти в 1,5 раза.

Одновременно цены на сахар упали соответственно до низких мировых цен и значительного предложения на внутреннем рынке, а хороший урожай обусловил падение цен на гречневую крупу.

Рост цен и тарифов, которые регулируются административно, ожидаемо замедлился до 16,1% г/г. Это произошло из-за отсутствия значительных повышений тарифов на услуги ЖКХ в отличие от 2016 года.

Зато в 2017 году ускорился рост цен на табачные изделия, почтовые и транспортные услуги вследствие увеличения их себестоимости.

Темпы роста цен на топливо в 2017 году вследствие повышения цен на нефть и ослабление гривны к евро (акцизы на топливо установлены в евро) были такими же высокими (20% г/г), как в 2016 году.