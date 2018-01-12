В Минобороны рассказали, сколько Полторак заработал за прошлый год

12 января, 2018, 16:59

Заработная плата министра обороны Украины Степана Полторака составила 645 тыс. 280 грн в 2017 году

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на ответ оборонного ведомства на запрос агентства.

В соответствии с ответом, из общей суммы зарплаты оклад составил 192 тыс. грн; оклад за воинское звание - 1 тыс 920 грн; надбавка за интенсивность труда - 192 тыс. грн; премия - 40 тыс. грн; надбавка за выслугу лет - 96 тыс. грн.

Надбавка за работу в условиях режимных ограничений составила 38,4 тыс. грн; надбавка государственным экспертам по вопросам тайн - 38,4 тыс. грн; отпускные - 46 560 грн.