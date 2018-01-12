В Киеве уже более 70 больных корью, из них 57 - дети
Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Госпродпотребслужбы столицы.
В ведомстве отметили, что по состоянию на сегодняшнее утро, в Киевский городской лабораторный центра Минздрава уже поступило 74 экстренных сообщения о случаях кори.
Среди 57 больных детей в возрасте до 17 лет и 17 взрослых.
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"Болеют дети разных возрастных групп. Наибольшее количество заболевших зарегистрировано среди детей в возрасте 5-9 лет – 46,5%. Среди детей дошкольных учебных заведений зарегистрировано 17 случаев, детей школьного возраста – 30 случаев", - подчеркнули в ведомстве.
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- Отметим, 11 января в столице зафиксировано более 60 случаев заболевания корью, 49 больных - дети.
- В Одессе детям без прививок запретили посещать детсады и школы. С начала года там регистрированы более 56 больных.
- Местная власть Запорожья сообщает, что в области уже 122 человека заболели корью.
- 10 января стало известно, что за посещение цирка "Кобзов" в столице заболело 20 детей.
- Тогда же первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник заявил, что в Киеве на месяц запретили работу цирка "Кобзов". Впрочем, цирк "Кобзов" продолжает работать в Киеве, несмотря на запрет.
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