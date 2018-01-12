В Киеве уже более 70 больных корью, из них 57 - дети

12 января, 2018, 12:59

По состоянию на 12 января в столице Украины зафиксировали 74 случая заболевания корью

Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Госпродпотребслужбы столицы.

В ведомстве отметили, что по состоянию на сегодняшнее утро, в Киевский городской лабораторный центра Минздрава уже поступило 74 экстренных сообщения о случаях кори.

Среди 57 больных детей в возрасте до 17 лет и 17 взрослых.

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"Болеют дети разных возрастных групп. Наибольшее количество заболевших зарегистрировано среди детей в возрасте 5-9 лет – 46,5%. Среди детей дошкольных учебных заведений зарегистрировано 17 случаев, детей школьного возраста – 30 случаев", - подчеркнули в ведомстве.

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