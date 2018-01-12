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В Киеве почти час тушили пожар в торговом центре SilverBreeze


фото: Facebook
11 января вечером в торговом центре SilverBreeze на Днепровской набережной в Киеве произошел пожар

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По информации спасателей, пожар возник на первом этаже в заведении общественного питания в вытяжной шахте. Затем огонь распространился на кровлю седьмого этажа.

Во время тушения пожара спасатели вывели на безопасное расстояние 25 человек.

Пожар удалось потушить в течение часа. К тушению пожара было привлечено восемь единиц техники и 28 человек личного состава.

Причину возникновения пожара и убытки выясняют правоохранители.

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