В Киеве почти час тушили пожар в торговом центре SilverBreeze
12 января, 2018, 08:53
11 января вечером в торговом центре SilverBreeze на Днепровской набережной в Киеве произошел пожар
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
По информации спасателей, пожар возник на первом этаже в заведении общественного питания в вытяжной шахте. Затем огонь распространился на кровлю седьмого этажа.
Во время тушения пожара спасатели вывели на безопасное расстояние 25 человек.
Пожар удалось потушить в течение часа. К тушению пожара было привлечено восемь единиц техники и 28 человек личного состава.
Причину возникновения пожара и убытки выясняют правоохранители.
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