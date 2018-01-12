В компании Lucky Labs заявляют, что их обыскивает СБУ
12 января, 2018, 14:59
IT-компания Lucky Labs заявила об обысках Службы безопасности Украины в своем офисе
Об этом сообщает издание "Liga.net" со ссылкой на пресс-релиз компании.
Сотрудники СБУ проводят обыски в офисе IT-компании Lucky Labs в Киеве. В связи с этим компании пришлось остановить всю работу учреждения.
"Компания Lucky Labs вновь оказалась под давлением силовиков. Сегодня утром в нашем офисе в очередной раз начались обыски. Следователи СБУ без предоставления надлежащим образом оформленных юридических документов и с необоснованными обвинениями ворвались в наше помещение по улице Краковской, 3", - говорится в заявлении компании/
Lucky Labs считает такие действия следователей незаконными и отмечает, что СБУ ограничила адвокатам IT-компании доступ к месту событий.
- Это уже не впервые СБУ проводит обыски Lucky Labs. Впервые это произошло в октябре 2015 года.
- Впоследствии первый заместитель председателя Фискальной службы Сергей Билан заявил, что обыски проводятся из-за схем сокрытия денег.
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