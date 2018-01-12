В Черкассах пьяный парень зарезал женщину-таксистку
Об этом сообщил в Facebook заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.
Об исчезновении женщины сообщила ее дочь 1999 года рождения, которая потеряла связь с мамой в ночь на 8 января.
Полиция нашла автомобиль пропавшей таксистки, а затем установила и задержала подозреваемого в совершении убийства. 12 января полицейские нашли тело убитой в лесополосе.
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Убийцей оказался 20-летний мужчина, который признался в содеянном.
"Двадцатилетний подонок при совершении убийства, по его словам," был очень пьяным и зарезал женщину ножом ", - отметил Аброськин.
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- Напомним, ранее сообщалось, что в первую неделю года в Украине было совершено 33 умышленных убийства, 23 из которых правоохранители оперативно раскрыли.
29 декабря на Киевщине жестоко убили правозащитницу Ирину Ноздровскую. По подозрению в убийстве задержали Юрия Россошанского - отца Дмитрия Россошанского, который в 2015 году пьяный сбил насмерть сестру Ирины Ноздровской Светлану Сапатинскую.
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