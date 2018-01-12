В Черкассах пьяный парень зарезал женщину-таксистку

12 января, 2018, 12:49

В Черкассах нашли убитой женщину 1976 года, которая работала водителем такси

Об этом сообщил в Facebook заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Об исчезновении женщины сообщила ее дочь 1999 года рождения, которая потеряла связь с мамой в ночь на 8 января.

Полиция нашла автомобиль пропавшей таксистки, а затем установила и задержала подозреваемого в совершении убийства. 12 января полицейские нашли тело убитой в лесополосе.

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Убийцей оказался 20-летний мужчина, который признался в содеянном.

"Двадцатилетний подонок при совершении убийства, по его словам," был очень пьяным и зарезал женщину ножом ", - отметил Аброськин.

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