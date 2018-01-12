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В центре Одессы сгорел трамвай: пассажиры выпрыгивали из окон, есть пострадавшая


фото: "Думская"
В пятницу, 12 января, в центре Одессе сгорел трамвай, который ходил по маршруту №28

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Инцидент произошел на углу улиц Торговой и Старопортофранковской. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 11:17. Пожарные прибыли на место в 11:23, а в 11:46 уже потушили пожар.

В то же время одесское издание "Думская" со ссылкой на КП "Одесгорэлектротранс" отмечает, что пожар произошел в результате возгорания электропроводов под обшивкой возле кабины водителя.

Во время пожара пассажиры запаниковали и пытались выбить двери, что наоборот помешало их открытию. Одна женщина смогла выбить окно и выпрыгнула из трамвая, сломав ногу. В конце концов водитель смог взять ситуацию под контроль и выпустить пассажиров.

В результате пожара салон трамвая выгорел полностью.

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