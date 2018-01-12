Умер последний участник восстания в нацистском концлагере "Собибор"

12 января, 2018, 12:18

На 96 году жизни скончался Аркадий Вайспапир - последний участник восстания в нацистском концлагере "Собибор"

Об этом сообщает Общественное радио со ссылкой на председателя Украинского еврейского комитета Эдуарда Долинского.

Вайспапир умер в ночь на 12 января в возрасте 96 лет. Он был последним из девяти военнопленных, которые возглавили восстание в нацистских лагере "Собибор".

Аркадий Моисеевич Вайспапир родился в 1921 году на Херсонщине. В 20 лет был призван в Красную армию, в составе которой принял участие в обороне Киева.

Во время боев его тяжело ранили и загнали в нацистских плен. В 1943 году вместе с другими пленными еврейского происхождения Вайспапир попал в концлагерь "Собибор", где за 1942-1943 годы было уничтожено более 250 000 человек.

14 октября 1943, после 3 недель планирования, мужчины подняли восстание, но план был осуществлен лишь частично: им не удалось завладеть вооруженным составом и пришлось прорываться из лагеря через минные поля.

В 2016 году его наградили премией "Скрипач на крыше" в номинации "Человек-легенда".