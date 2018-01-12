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Укргаздобыча хочет вернуть добычу большого газа на Западную Украину


фото: прес-служба Укргазвидобування
Крупнейшая газодобывающая компания страны Укргаздобыча активизировала работу по доразведке газовых месторождений на Западной Украине

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Укргаздобыча активизировала работу по доразведке существующих месторождений, которыми оперирует ГПУ "Львовгаздобыча", для увеличения добычи газа.

"Большой газ должен повернутся в Западный регион",- отметил директор по геологическим вопросам "Укргаздобыча" Мирон Фирман.

В Укргаздобыче планируют провести разведочное бурение на шести месторождениях Львовгаздобыча.

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