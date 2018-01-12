Укргаздобыча хочет вернуть добычу большого газа на Западную Украину
12 января, 2018, 10:07
Крупнейшая газодобывающая компания страны Укргаздобыча активизировала работу по доразведке газовых месторождений на Западной Украине
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Укргаздобыча активизировала работу по доразведке существующих месторождений, которыми оперирует ГПУ "Львовгаздобыча", для увеличения добычи газа.
"Большой газ должен повернутся в Западный регион",- отметил директор по геологическим вопросам "Укргаздобыча" Мирон Фирман.
В Укргаздобыче планируют провести разведочное бурение на шести месторождениях Львовгаздобыча.