Украинских водителей предупреждают об опасном омывателе стекла
12 января, 2018, 11:24
Госпродпотребслужба сообщает об обнаружении опасной продукции - омывателя стекла "Зимний концентрат - 80" LEDOCOOL
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По результатам экспертизы, омыватель стекла содержит в своем составе метиловый спирт (метанол), который может представлять серьезную угрозу здоровью людей.
Госпродпотребслужба вынесла решение об изъятии омывателя стекла из оборота и запрете продажи этой продукции в Украине.
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