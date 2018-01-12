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Украинских водителей предупреждают об опасном омывателе стекла

Госпродпотребслужба сообщает об обнаружении опасной продукции - омывателя стекла "Зимний концентрат - 80" LEDOCOOL

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам экспертизы, омыватель стекла содержит в своем составе метиловый спирт (метанол), который может представлять серьезную угрозу здоровью людей.

Госпродпотребслужба  вынесла решение об изъятии омывателя стекла из оборота и запрете продажи этой продукции в Украине.

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