Украинские военно-морские летчики провели учения с эсминцем США в Черном море

12 января, 2018, 13:28

Морская авиация Военно-морских сил Вооруженных сил Украины провели в Черном море совместные тренировки типа PASSEX с кораблем USS CARNEY (DDG 64) ВМС США

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ВМС ВСУ.

Целью учения была отработка взаимодействия в соответствии со стандартами НАТО, повышение уровня взаимосовместимости. Во время тренировок украинские военные вертолеты Ка-27пч и Ка-27пр в сложных погодных условиях совершили более 10 посадок на борт американского корабля, провели разведку и наблюдение за окружающей обстановкой.

"Отработка подобных совместимых элементов – это уже привычное для нас дело", - отметил временно исполняющий обязанности заместителя командующего ВМС ВСУ по боевой подготовке капитан 2 ранга Андрей Куриленко.

Корабль USS CARNEY (DDG 64) ВМС США является эскадренным миноносцем, вооруженным, в частности, ракетами Tomahawk, 127-мм артиллерией, зенитной артиллерийской установкой Фаланкс противокорабельными ракетами Harpoon, минно-торпедным и противолодочным вооружением. Он также может нести на борту 1 вертолет.

Американский эсминец 8 января прибыл в порт Одессы, где находился с дружественным визитом к 11 января.