Украинская активистка Femen набросилась на президента Чехии Земана

12 января, 2018, 19:22

Активистка Femen напала на президента Чехии Милоша Земана на избирательном участке

Об этом сообщает Reuters.

В Чехии на президента страны Земана, который пришел на избирательный участок, набросилась полуголая активистка движения Femen. Перед тем, как охранники президента повалили девушку на пол, она выкрикнула "Земан - путинская шлюха". Эта же фраза была написана у нее на груди.

Охранники сразу вывели Земана из помещения, но он вернулся через несколько минут, чтобы проголосовать.

По информации, активисткой была украинка Анжелина Диаш, устраивавшая акции протеста в магазине Roshen.

В Чехии сегодня прошли выборы на пост президента. По прогнозам, победу одержит действующий президент Милош Земан.