Украинцев предупреждают о 25-градусных морозах уже в январе

12 января, 2018, 16:48

Во второй половине января на территории Украины ожидается осложнение погодных условий и значительное похолодание со снегопадами

Об этом заявил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида, сообщает "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что 21-22 января в стране значительно ухудшится погода за приход с Балканского полуострова глубокого и активного циклона.

По его словам, это означает сильные снегопады с переходом в дождь, потом дождь с переходом в снег, штормовые ветры.

"Ожидается гололедица на дорогах, усиление штормового ветра до 15-24 м/с и значительные колебания температурного режима", - отметил Кульбида.

Более того, уже с 25 января существует высокая вероятность сильного похолодания в Украине. Сначала температура понизится до -14...-19°, а 27-28 января - до -20...-25°.

"15-17 (января) на всей территории мы ожидаем выпадение снега толщиной до 10 см, таким образом суммарное количество снежного покрова в большинстве областей Украины может составлять 20-30 см", - подытожил Кульбида.