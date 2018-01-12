Украинцам отключат Google Диск? Почему СМИ всколыхнуло фейкове сообщение, и что будет с "облаком"

12 января, 2018, 19:40

Сервис Google Drive прекратит свое существование в старом формате, однако на смену придет новая версия диска с расширенными функциями

Об этом сообщает официальный блог Google.

Сегодня некоторые украинские СМИ написали, что украинцам якобы отключат доступ к Google Drive. На самом деле это никоим образом не соответствует действительности. Эта информация касается релиза Google от сентября 2017 года. Там речь шла о замене Google Drive обновленной программой, которая будет работать сразу вместо двух приложений: Google Drive и Google Photos Uploader.

"Google Диск для Mac/ПК официально устарел. Он не будет поддерживаться начиная с 11 декабря 2017 года, и полностью отключится 12 марта 2018 года. Мы рекомендуем использовать Stream Drive File. Как альтернатива или в дополнение к установки Drive File Stream вы можете перейти на новую версию Диска для Mac/ПК под названием "Создание резервных копий и синхронизация" (Backup and Sync), – говорится в сообщении.

В чем разница этих двух программ?

1. Для частных пользователей будет доступен Backup and Sync - по сути, это обновленная версия Диска, но с дополнительными возможностями;

2. Drive File Stream обещают как более комплексное и удобное "облачное" решение. Но полноценное его использование возможно только при платной подписке.

Следовательно, быстрое закрытие десктопной программы Google Drive многими было неверно интерпретировано как закрытие доступа. Действительно, с 12 марта 2018 года программа Google Drive будет отключена, но ни один пользователь не потеряет доступа к своим файлам в облачном хранилище.

Читайте также: Купи себе шпиона. Как гаджеты стали слишком умными