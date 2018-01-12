Украина откроет еще 10 визовых центров за рубежом. Список стран
12 января, 2018, 12:37
В понедельник работу за рубежом начнут еще 10 украинских визовых центров
Об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД Украины на странице в Facebook.
В понедельник граждане еще 10 страны смогут воспользоваться услугами консульского обслуживания Украины. Визовые центры откроются в:
- Анголе (г. Луанда);
- Египте (г. Каир);
- Индии (г. Дели);
- Китае (г. Пекин, Гуанчжоу и Шанхай);
- Ливане (г. Бейрут);
- Марокко (г. Рабат);
- Нигерии (г. Абуджа);
- Тунисе (г. Тунис);
"Иностранцы смогут подать документы для оформления украинских виз в удобном для них формате и, по желанию, получить ряд дополнительных услуг", - говорится в сообщении МИД.
Среди таких дополнительных услуг предлагается:
- изготовление фотографий;
- перевод и копирование документов, оформление полисов медицинского страхования;
- курьерские услуги;
- СМС-информирование;
- обслуживание в залах повышенного комфорта;
Отмечается, что центры проводят лишь техническую помощь в оформлении визовых документов, непосредственное принятие решения относительно предоставления визы или в ее отказе принимает, как и раньше, консул Украины.
- В ноября 2017 года стало известно, что Украина и Саудовская Аравия договорились об удешевлении виз.
- Позже премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил Грузии взаимно позволить гражданам поездки по ID-картам.
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