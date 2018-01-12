Украина откроет еще 10 визовых центров за рубежом. Список стран

12 января, 2018, 12:37

В понедельник работу за рубежом начнут еще 10 украинских визовых центров

Об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД Украины на странице в Facebook.

В понедельник граждане еще 10 страны смогут воспользоваться услугами консульского обслуживания Украины. Визовые центры откроются в:

Анголе (г. Луанда);

Египте (г. Каир);

Индии (г. Дели);

Китае (г. Пекин, Гуанчжоу и Шанхай);

Ливане (г. Бейрут);

Марокко (г. Рабат);

Нигерии (г. Абуджа);

Тунисе (г. Тунис);

"Иностранцы смогут подать документы для оформления украинских виз в удобном для них формате и, по желанию, получить ряд дополнительных услуг", - говорится в сообщении МИД.

Среди таких дополнительных услуг предлагается:

изготовление фотографий;

перевод и копирование документов, оформление полисов медицинского страхования;

курьерские услуги;

СМС-информирование;

обслуживание в залах повышенного комфорта;

Отмечается, что центры проводят лишь техническую помощь в оформлении визовых документов, непосредственное принятие решения относительно предоставления визы или в ее отказе принимает, как и раньше, консул Украины.