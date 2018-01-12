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Украина откроет еще 10 визовых центров за рубежом. Список стран

В понедельник работу за рубежом начнут еще 10 украинских визовых центров

Об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД Украины на странице в Facebook.

В понедельник граждане еще 10 страны смогут воспользоваться услугами консульского обслуживания Украины. Визовые центры откроются в:

  • Анголе (г. Луанда);
  • Египте (г. Каир);
  • Индии (г. Дели);
  • Китае (г. Пекин, Гуанчжоу и Шанхай);
  • Ливане (г. Бейрут);
  • Марокко (г. Рабат);
  • Нигерии (г. Абуджа);
  • Тунисе (г. Тунис);

"Иностранцы смогут подать документы для оформления украинских виз в удобном для них формате и, по желанию, получить ряд дополнительных услуг", - говорится в сообщении МИД.

Среди таких дополнительных услуг предлагается:

  • изготовление фотографий;
  • перевод и копирование документов, оформление полисов медицинского страхования;
  • курьерские услуги;
  • СМС-информирование;
  • обслуживание в залах повышенного комфорта;

Отмечается, что центры проводят лишь техническую помощь в оформлении визовых документов, непосредственное принятие решения относительно предоставления визы или в ее отказе принимает, как и раньше, консул Украины.

  • В ноября 2017 года стало известно, что Украина и Саудовская Аравия договорились об удешевлении виз.
  • Позже премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил Грузии взаимно позволить гражданам поездки по ID-картам.
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