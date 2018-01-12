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Uber разработал программу, блокирующую данные компании в случае обысков

Сервис заказа такси Uber внедрил на корпоративных компьютерах программу, которая блокирует данные в случае обыска правоохранителей

Об этом сообщает The Guardian.

Uber разработал секретную систему под названием Рипли, блокирующую доступ к информации на компьютерах компании в случае обысков правоохранителей. Блокирование данных происходит дистанционно из главного офиса в Сан-Франциско.

Сообщается, что за 2015-2016 год компания использовала программу минимум 2 дюжины раз в таких странах, как Канада, Нидерланды, Бельгия, Франция и Гонконг.

Известно, что система получила имя в честь главной героини научно-фантастического фильма "Чужой" Эллен Рипли. В одном из фрагментов фильма она сказала: "Предлагаю улететь и разбомбить всю планету с орбиты. Только так мы будем уверены". Именно эта фраза дала идею разработчикам создать радикальный ответ на потенциальную угрозу.

Uber заявила, что подобные меры очень распространены в крупных корпорация.

"Как и каждая компания с офисами во всем мире, мы ввели соответствующие меры безопасности для защиты корпоративных и клиентских данных. Когда речь идет об официальных расследованиях, наша политика обязывает нас сотрудничать со всеми запросами на получение данных", - прокомментировала пресс-секретарь Uber.

Хотя практика показывает, что Uber пытается защититься от любых обысков. Например, когда Канада расследовала компанию по подозрению в уклонении от уплаты налогов, Рипли помешала следователям получить какую-либо информацию с устройств компании.

 

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