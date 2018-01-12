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Трамп рассказал о хороших отношениях с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что он "наверняка имеет очень хорошие отношения" с лидером КНДР Ким Чен Ыном

Об этом президент США сообщил в интервью изданию The Wall Street Journal.

"У меня, наверное, очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном", - сказал Трамп. "У меня есть отношения с людьми. Думаю, вы удивлены".

Однако Трамп отказался сообщить, общался ли он с лидером КНДР: "Я не хочу комментировать это. Я не говорю, что я общался или не общался. Я просто не хочу это комментировать".

Трамп также объяснил свои твиты, в которых он называл Ким Чен Ына "маньяком", "плохим парнем", "маленьким и толстым", а также "рокетменом" (человеком-ракетой).

По его словам, это является частью более масштабной стратегии.

"Со мной так часто происходит", - сказал он о своих твитах. "И вдруг кто-то становится моим лучшим другом. Я могу привести 20 примеров этого. Я - очень гибкий человек", - сказал он.

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