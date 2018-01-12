Трамп не захотел ехать в Лондон открывать новое посольство. Говорит, старое было лучше

12 января, 2018, 15:12

Президент США Дональд Трамп отменил свою поездку в Великобританию, во время которой он должен был открыть в Лондоне новое здание посольства США стоимостью в $1,2 млрд

Об этом Трамп сообщил в своем Twitter.

"Причина, по которой я отменил поездку в Лондон, заключается в том, что я не являюсь большим фанатом администрации Обамы, продавшей за бесценок лучшее посольство в Лондоне с лучшим расположением только для того, чтобы построить новое на окраине за $1,2 млрд. Плохая сделка. Хотите, чтобы я перерезал ленту? Нет!", - написал Трамп.

Reason I canceled my trip to London is that I am not a big fan of the Obama Administration having sold perhaps the best located and finest embassy in London for “peanuts,” only to build a new one in an off location for 1.2 billion dollars. Bad deal. Wanted me to cut ribbon-NO! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 января 2018 г.

Как отмечает ВВС, переезд посольства согласовали еще в октябре 2008 года, когда президентом был республиканец Джордж Буш. Однако Трамп обвинил в продаже помещения за бесценок именно администрацию президента Барака Обамы.

Старое здание дипмиссии находится на площади Гровнор-сквер, в одном из самых престижных центральных районов Лондона - Мэйфейр. Однако местные жители начали выражать недовольство из-за усиления мер безопасности у здания после событий 11 сентября 2001 года.

Новое здание посольства с парковой зоной вокруг него расположено на южном берегу Темзы в районе Уондсуор. Его спроектировала американская архитектурная фирма KieranTimberlake из Филадельфии.

На возведение комплекса планировали выделить около $1 млрд. Это посольство должно стать самой дорогой из всех американских дипмиссий. Дизайн здания напоминает стеклянный куб, возле которого расположен полукруглый пруд и зеленые насаждения.

Вместо президента участие в церемонии открытия нового здания посольства может принять госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Отмена визита состоялось на фоне политических разногласий между США и Великобританией, в частности относительно инициированного Трампом признания Иерусалима столицей Израиля.

Ранее в Британии петиция об отзыве официального приглашения Трампа собрала более 1,8 млн подписей. Этот вопрос также обсуждали в парламенте Соединенного Королевства.