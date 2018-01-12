Тома Хэнкса назвали лучшим актером всех времен

12 января, 2018, 18:09

Известный голливудский актер Том Хэнкс назван лучшим актером всех времен

В голосовании популярного портала Ranker приняли участие более 1,1 млн пользователей.

Звезда фильмов "Форрест Гамп", "Большой", "Филадельфия", "Спасти рядового Райана" и многих других получил более 22 тысяч голосов киноманов и оказался на первом месте в рейтинге.

Вторую позицию заняла американская актриса Бетт Дэвис ("Все о Еве", "Смерть на Ниле"), а замыкает тройку лидеров актер театра и кино Марлон Брандо ("Крестный отец", "Апокалипсис сегодня", "Трамвай "Желание").

Также в десятку величайших актеров в истории кинематографа вошли Роберт де Ниро, Джеймс Стюарт, Джек Николсон, Кэтрин Хепберн, Морган Фримен, Энтони Хопкинс и Дастин Хоффман.