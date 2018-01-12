Танковый завод в Харькове реализовал продукции на рекордные 3 млрд гривен
Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".
За 2017 год завод имени.А. Малышева реализовал танков на рекордную сумму в 3 млрд гривен. Пресс-служба сообщает, что это в 20 раз больше реализованной продукции, чем 3 года назад.
"Такой результат был достигнут благодаря 100% выполнению заводом всех поставленных задач в определенный срок. В том числе - завершению плановых отправок танков БМ "Оплот" для Королевства Таиланд в 2017 году", - говорится в сообщении ведомства.
Тем временем завод имени.А. Малышева планирует доставить еще несколько боевых машин в Таиланд в 1 квартале 2018 года. Также предприятие завершило отправку 5-й партии моторно-трансмиссионных установок для Пакистана.
Сейчас завод планирует начать работу над выполнением государственного оборонного заказа на изготовление танков "Оплот" для ВСУ.
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