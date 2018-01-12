Танковый завод в Харькове реализовал продукции на рекордные 3 млрд гривен

12 января, 2018, 17:32

В 2017 году государственное предприятие "Завод имени. В.А. Малышева", которое входит в состав "Укроборонпрома", осуществило продажу техники на 3 млрд гривен

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

За 2017 год завод имени.А. Малышева реализовал танков на рекордную сумму в 3 млрд гривен. Пресс-служба сообщает, что это в 20 раз больше реализованной продукции, чем 3 года назад.

"Такой результат был достигнут благодаря 100% выполнению заводом всех поставленных задач в определенный срок. В том числе - завершению плановых отправок танков БМ "Оплот" для Королевства Таиланд в 2017 году", - говорится в сообщении ведомства.

Тем временем завод имени.А. Малышева планирует доставить еще несколько боевых машин в Таиланд в 1 квартале 2018 года. Также предприятие завершило отправку 5-й партии моторно-трансмиссионных установок для Пакистана.

Сейчас завод планирует начать работу над выполнением государственного оборонного заказа на изготовление танков "Оплот" для ВСУ.