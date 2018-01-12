Синоптик рассказала о погоде на праздники

12 января, 2018, 10:55

Погода в Украине в ближайшие выходные будет холодной и морозной

Об этом в эфире Эспрессо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.

На праздник Меланки, Василия и Старый Новый год температура воздуха в Украине снизится, а морозы окрепнут.

Ближайшей ночью в Украине ожидается холод в пределах 3-9 градусов с отметкой минус. В ночь на воскресенье они усилятся, уже на севере и на востоке столбики термометров будут держаться на уровне 9-13 градусов мороза.

В выходные дневная температура тоже опуститься до минусов. Снега пока по всей Украине не предвидится, возможен небольшой снег завтра на западе и Центральной Украине. В воскресенье ожидается мокрый снег на крайнем юге и в Крыму.

По предварительным прогнозам, долгожданный снег придет 17, 18 и 19 января.

В ближайшие выходные в Киеве будет держаться морозная погода, днем до 3-5 градусов ниже нуля. Все выходные пройдут без осадков.

Синоптиик Наталья Диденко предупредила, что над Украиной повис антициклон северного происхождения, поэтому чувствительным к высокому давлению людям стоит себя поберечь.