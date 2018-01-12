Синоптик рассказала о погоде на праздники
Об этом в эфире Эспрессо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.
На праздник Меланки, Василия и Старый Новый год температура воздуха в Украине снизится, а морозы окрепнут.
Ближайшей ночью в Украине ожидается холод в пределах 3-9 градусов с отметкой минус. В ночь на воскресенье они усилятся, уже на севере и на востоке столбики термометров будут держаться на уровне 9-13 градусов мороза.
В выходные дневная температура тоже опуститься до минусов. Снега пока по всей Украине не предвидится, возможен небольшой снег завтра на западе и Центральной Украине. В воскресенье ожидается мокрый снег на крайнем юге и в Крыму.
По предварительным прогнозам, долгожданный снег придет 17, 18 и 19 января.
В ближайшие выходные в Киеве будет держаться морозная погода, днем до 3-5 градусов ниже нуля. Все выходные пройдут без осадков.
Синоптиик Наталья Диденко предупредила, что над Украиной повис антициклон северного происхождения, поэтому чувствительным к высокому давлению людям стоит себя поберечь.
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