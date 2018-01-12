Сверхновая звезда взорвалась и создала условия для жизни. Видео от NASA
Об этом пишет The National Geographic.
За миллионы лет до того, как была сформирована Земля и Солнечная система, пространство состояло из газообразных элементов, образовавшихся после взрыва сверхновой(ых).
Другими словами, блоки, из которых в будущем разовьются формы жизни, образовались именно из таких массивных звезд. Для этого ученые и изучают сверхновые, такие, как Кассиопея А.
Визуализация космической рентгеновской обсерватории NASA Chandra иллюстрирует, как эти элементы распространяются. Рентгеновские снимки, сделанные телескопом, показывают остатки Кассиопеи А, расположенные в 11 тыс. световых годах от Земли в созвездии Кассиопеи.
На видео кремний окрашен красным, сера показана желтым цветом, кальций показан зеленым, а железо — фиолетовым. Цвета очерчивают то, что глаза увидеть не способны.
Ученые считают, что Кассиопея А взорвалась в 1680 году. Когда это произошло, были выпущены большие концентрации каждого элемента. Согласно информации, опубликованной NASA, больше всего было кислорода. Но этот элемент слишком распространен в различных формах энергии, чтобы исследователи могли воспроизвести его в симуляции.
Различные телескопы, измеряющие электромагнитные спектры, смогли зафиксировать меньшие концентрации углерода, азота, фосфора и водорода с сверхновой.
"В сочетании с выявлением кислорода это означает, что все элементы, необходимые для создания ДНК, молекулы, которая несет генетическую информацию, находятся в Cas A" — говорится в заявлении NASA.
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