 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Сверхновая звезда взорвалась и создала условия для жизни. Видео от NASA

Когда сверхновая звезда Кассиопея А взорвалась, она выпустила кислород, водород и другие необходимые для создания ДНК элементы

Об этом пишет The National Geographic.

За миллионы лет до того, как была сформирована Земля и Солнечная система, пространство состояло из газообразных элементов, образовавшихся после взрыва сверхновой(ых).

Другими словами, блоки, из которых в будущем разовьются формы жизни, образовались именно из таких массивных звезд. Для этого ученые и изучают сверхновые, такие, как Кассиопея А.

Визуализация космической рентгеновской обсерватории NASA Chandra иллюстрирует, как эти элементы распространяются. Рентгеновские снимки, сделанные телескопом, показывают остатки Кассиопеи А, расположенные в 11 тыс. световых годах от Земли в созвездии Кассиопеи.

На видео кремний окрашен красным, сера показана желтым цветом, кальций показан зеленым, а железо — фиолетовым. Цвета очерчивают то, что глаза увидеть не способны.

Ученые считают, что Кассиопея А взорвалась в 1680 году. Когда это произошло, были выпущены большие концентрации каждого элемента. Согласно информации, опубликованной NASA, больше всего было кислорода. Но этот элемент слишком распространен в различных формах энергии, чтобы исследователи могли воспроизвести его в симуляции.

Различные телескопы, измеряющие электромагнитные спектры, смогли зафиксировать меньшие концентрации углерода, азота, фосфора и водорода с сверхновой.

"В сочетании с выявлением кислорода это означает, что все элементы, необходимые для создания ДНК, молекулы, которая несет генетическую информацию, находятся в Cas A" — говорится в заявлении NASA.

Читайте также: Марс, внеземная жизнь и 9-я планета. Как люди за год приблизились к звездам

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 января, 2018 пятница

больше новостей

12 января, 2018 пятница

11 января, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать