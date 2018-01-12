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Сколько в Украине произошло убийств за 20 лет. Статистика полиции

Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин обнародовал статистику по совершению и раскрытию умышленных убийств в Украине за последние 20 лет

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"В последнее время появилось очень много "специалистов", которые галасят о том, что у нас в государстве уровень преступности находится на уровне 90-х годов. Это впоследствии российская пропаганда подхватывает и уже на весь мир транслирует о "разгуле криминала в Украине" ради дискредитации нашей страны на международной арене через демонстрацию вроде нашей "неспособности навести порядок и обеспечить правопорядок", - написал Аброськин.

Поэтому в полиции решили обнародовать статистику по совершению и раскрытию умышленных убийств за последние 20 лет на территории Украины.

По их данным, 1997 - 2002 гг - соответственно 4529 и 4296 убийства.

2014 год - 4389,

2015 год - 3004,

2017 год - 1551.

Отмечено, что в 2017 году с 1551 совершенного убийства личность преступника была установлена в 1387 фактах, также было раскрыто 466 убийств прошлых лет.

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