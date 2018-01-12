Сколько украинцев остаются приверженцами Российской православной церкви. Исследования

12 января, 2018, 07:17

Сторонников Российской православной церкви в Украине за 7 лет уменьшилось почти втрое

Об этом сообщила сотрудник Института философии им. Сковороды НАН Украины Вита Титаренко, комментируя соответствующие социсследования Центра Разумкова разных лет, передает "Укринформ".

По ее словам, количество православных, которые считают, что приоритетной в Украине должна быть Украинская православная церковь Киевского патриархата, растет. В то же время в Украине уменьшилось количество тех, кто поддерживает РПЦ.

"Относительно перспектив православия, то на сегодня 29% граждан Украины считают, что православные Украины должны сплотиться вокруг УПЦ КП. В 2010 году этот процент был немного больше 16%", - сказала Титаренко.

По ее словам, мнение о том, что православные церкви в Украине должны объединиться в единую церковь, которая будет добиваться независимости, поддержали около 20%, в 2010 году таких было лишь 14%.

"О том, чтобы Украинская православная церковь оставалась неотъемлемой частью Российской православной церкви, мечтают 7,7%, в 2010 году таких было более 22%", - констатировала ученый.

Однако, добавила она, инерционность украинского общества остается очень высокой, поскольку равнодушие к этому вопросу выявили около 40% - это лишь на 2% меньше, чем в 2010 году.