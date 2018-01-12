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Сейм Польши запретил работу магазинов в воскресенье

Сейм Польши принял закон, которым в стране запрещается торговля по воскресеньям

Запрет будет внедряться постепенно: сначала два воскресенья в месяц (первое и последнее) останутся рабочими для предпринимателей, пишет "Радио Польша".

Потом, с 2019 года магазины будут работать одну воскресенье в месяц до полного отказа.

Закон еще должен подписать президент Анджей Дуда. Инициатором такого решения стала партия "Право и Солидарность". Депутаты аргументировали такой запрет сохранением семейных ценностей и компромиссом между работниками и работодателями. На стороне такого правила выступила Католическая церковь, ставя в пример другие европейские страны.

Но предусмотрены и исключения. Можно будет заниматься торговлей по воскресеньям - кондитерским, цветочным магазинам, пекарням и кафе.

Нарушителям же предусмотрели штрафы. Это от 1 тысячи до 100 тысяч злотых. Возможен даже тюремный срок за систематическое нарушение.

Оппоненты закона заявляли, что торговля в выходные дни стимулировала предпринимательство и помогала росту занятости работников.

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